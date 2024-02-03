Приложение от 2ГИС появились для гарнитуры Apple Vision Pro

Приложение позволяет взаимодействовать с реалистичными 3D-моделями, создавая уникальный опыт виртуального знакомства с городским пространством. Этот шаг 2ГИС направлен на предоставление пользователям новых возможностей для исследования географической информации и создания увлекательного опыта использования картографических сервисов.

2GIS Immersive стало первым российским приложением для гарнитуры Apple Vision Pro.

Ранее мы писали, что Vision Pro, новейший AR-шлем Apple, уже на момент запуска может похвастаться поддержкой большего количества приложений, чем Windows Phone за всю историю его существования.