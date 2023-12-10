Приложения с ИИ изменили сферу фитнеса

Виртуальные приложения для тренеров, такие как BeONE Sports, используют алгоритмы искусственного интеллекта в реальном времени для оценки ваших упражнений, предлагая персонализированную обратную связь, не уступающую очным тренировкам.

Но этим дело не ограничивается - ИИ разрабатывает индивидуальные планы тренировок специально для вас. Такие приложения, как Evolve AI, Fitbod и Freeletics, анализируют ваши фитнес-цели и предпочтения, чтобы создать индивидуальные тренировки.

С помощью искусственного интеллекта даже реабилитация приобретает высокотехнологичный вид. Приложения, подобные тому, что разработала компания MobiDev, используют человеческую оценку позы, чтобы направлять пользователей при выполнении упражнений, обеспечивая правильную технику и предотвращая травмы.

Несмотря на существующие проблемы, будущее фитнеса, несомненно, за искусственным интеллектом, открывающим мир возможностей, сообщается на HackerNoon.