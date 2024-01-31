Продажи гарнитуры Apple Vision Pro начали падать

Согласно материалу портала MacRumors, с открытия продаж предзаказов, как раз с 19 января, в течение трёх дней Apple продала около 180 тысяч Vision Pro, а за последнюю неделю только в пределах 200 тысяч. Замедление продаж может быть вызвано тем, что Apple прекратила продавать гарнитуру достаточно быстро после старта предзаказов.

При этом все предоплаченные комплекты покупатели должны вывозить сами из магазинов Apple Store. И срок поставок предзаказанных устройств также увеличился. По данным MacRumors, в розничной торговле Vision Pro появится 2 февраля 2024, а предзаказы у многих — не раньше марта.