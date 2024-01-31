Приложения
Опубликовано 31 января 2024, 13:30
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Программа CCleaner для очистки Windows перестала работать в России

Программа для очистки и оптимизации Windows, CCleaner, больше не доступна для использования в России.
Википедия

Википедия

Компания Avast, разработчик утилиты, прекратила работу своих продуктов, включая антивирусы Avast и AVG, на российском рынке в начале 2024 года.

Пользователи, пытающиеся запустить программу, сталкиваются с ошибкой, сообщающей, что «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».

Соответствующее решение Avast последовало за блокировкой работы антивирусов и мобильных приложений компании в России с 29 января 2023 года. При попытке их использования также появляется сообщение о «неподдержке» в данном регионе.

Для российских пользователей, желающих продолжить использование CCleaner, предложены альтернативные способы обхода ограничений без необходимости использования VPN. Один из таких методов – смена DNS, которая позволяет обходить блокировки.

Автор:Булат Кармак
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