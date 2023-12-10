Противостояние Beeper Mini с Apple: «iMessage для Android» должен скоро получить патч
Попытка Beeper Mini принести iMessage на Android зашла в тупик. Долгожданное приложение, которое хвалили за оригинальный подход, внезапно перестало работать всего через несколько дней после своего торжественного выхода. Компания уже обещает патч.
Beeper
Команда Beeper Mini уверяет пользователей, что исправление проблемы не за горами, и неустанно работает над воскрешением инновационного моста между двумя платформами. Обещая начать все с чистого листа, они заявляют, что после возрождения приложения будут продлены бесплатные пробные версии.
По мере того как разворачивается борьба, соучредитель Beeper Эрик Мигиковски оспаривает приверженность Apple к конфиденциальности пользователей. Приложение для общения за 2 доллара в месяц, предлагающее сквозное шифрование, является маяком для тех, кто ищет «адекватное» общение между Android и iMessage.