Противостояние Beeper Mini с Apple: «iMessage для Android» должен скоро получить патч

Команда Beeper Mini уверяет пользователей, что исправление проблемы не за горами, и неустанно работает над воскрешением инновационного моста между двумя платформами. Обещая начать все с чистого листа, они заявляют, что после возрождения приложения будут продлены бесплатные пробные версии.

По мере того как разворачивается борьба, соучредитель Beeper Эрик Мигиковски оспаривает приверженность Apple к конфиденциальности пользователей. Приложение для общения за 2 доллара в месяц, предлагающее сквозное шифрование, является маяком для тех, кто ищет «адекватное» общение между Android и iMessage.