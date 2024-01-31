Опубликовано 31 января 2024, 21:45
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Qiwi продал все российские активы
Qiwi завершил разделение бизнеса и продал свои российские активы компании Fusion Factor Fintech Limited, сообщил новый глава Qiwi Plc (куда вошли международные активы группы) Алексей Мащенков. Об этом пишет РБК.
Qiwi
Цена продажи составила 23,75 миллиарда рублей. «Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей», — сказал Мащенков. «Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса».
Мащенков был назначен членом совета директоров и генеральным директором Qiwi в январе. Елена Никонова была назначена финансовым директором.
Андрей Протопопов, основавший Qiwi в 2007 году, покинул пост генерального директора, чтобы сосредоточиться на российском бизнесе.