Радость «айтишников»: главный конкурент Twitter – Threads* – откроет доступ к API
Ferra.ru / Kandinsky 3
С момента запуска платформы в июле 2023 года, частое пожелание пользователей — это API. Это станет переломным моментом, позволяющим реализовать такие функции, как автоматическая отправка новых постов.
«API Threads дает возможность разработчикам и брендам управлять своим присутствием в масштабе и делиться свежими идеями со своими сообществами через предпочитаемые сторонние приложения», — заявил инженер Meta*.
В функциональном плане API позволяет сторонним приложениям проходить аутентификацию, публиковать и получать контент на Threads*. В будущем планируется включить модерацию ответов и аналитику.
Чтобы обеспечить плавный запуск в июне, Meta* работает с «избранными партнерами», такими как Hootsuite, Sprout Social и Techmeme.
Помимо API, Threads* постоянно внедряет и другие функции. В прошлом месяце были добавлены кнопка быстрого доступа к камере и возможность сохранения черновиков.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена