Приложения
14:15, 13 декабря 2023
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Разработчики графического редактора Figma выпустили клавиатуру для быстрых действий

Разработчики компании Figma, известной своим графическим редактором, представили микроклавиатуру Creator Micro для настройки функциональности приложения.

Figma

Figma

Контроллер состоит из 12 клавиш и двух регуляторов. Можно настроить до 48 сочетаний клавиш, как бы это работало непосредственно в Figma. Можно переключаться между инструментами, создавать и группировать компоненты, выравнивать элементы, копировать изображения в формат PNG и делать многое другое.

«Фишка» Creator Micro — возможность работать с другими приложениями. Клавиатура доступна для предзаказа в США, в комплект также входят наборы клавиш со значками функций, полностью чёрные и в фирменных цветах Figma. Купить можно за $139.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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