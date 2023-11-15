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09:45, 15 ноября 2023
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Резервное копирование в WhatsApp начнет отъедать место в Google Диске

Компании Google и WhatsApp сделали совместное объявление.

Ferra.ru

Ferra.ru

Уже с декабря 2023 года резервные копии мессенджера, включающие чаты и медиафайлы на устройствах под управлением Android, начнут учитываться при расчете лимита дискового пространства учетных записей Google.

Это изменение отличается от предыдущей схемы, установленной в 2018 году, когда резервные копии WhatsApp не учитывались в лимите хранения Google Drive.

Свежий апдейт означает, что стандартные 15 ГБ бесплатного хранилища, предоставляемые каждому аккаунту Google, теперь будут включать пространство, занимаемое бэкапом WhatsApp.

В Google назвали свое предложение щедрым, отметив, что оно «в три раза больше, чем у большинства мобильных платформ», что выгодно отличает его от сервиса iCloud от Apple.

Компания также подчеркнула, что данная корректировка позволяет привести работу с резервными копиями WhatsApp на Android в соответствие с другими платформами.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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