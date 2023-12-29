Российские приложения для знакомств решили обосноваться в «дружественных» странах

Twinby, например, запускается в Казахстане. Приложение также планирует выйти на рынки Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.

Mamba, еще одно российское приложение для знакомств, планирует сократить свое присутствие в Израиле и Турции, но рассматривает возможность экспансии в Азию, пишет издание. Ранее компания планировала инвестировать 6,5 миллионов долларов в расширение в другие страны, но теперь эти инвестиции будут переориентированы.

Teamo, ориентированное на профессионалов бизнеса, планирует инвестировать до 700 000 долларов в расширение в Армении, Грузии, Казахстане и Монголии.

VK пока не объявлял о планах по расширению.

Эти инвестиции российских приложений для знакомств свидетельствуют о растущей значимости «дружественного» рынка. Поскольку санкции и другие ограничения усложняют работу на Западе, российские компании стремятся выйти на новые рынки, где они могут расти и процветать.