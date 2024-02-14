Самая дешевая подписка Amazon лишилась качественного звука

Тестирование Forbes показало, что абоненты с рекламой лишаются возможности использовать функции Dolby Vision и Dolby Atmos, что подтверждается отсутствием соответствующих уведомлений во время просмотра. Пользователи, не желающие видеть рекламу и сохранить доступ к Dolby, должны оплатить дополнительные $ 3 в месяц.

Это изменение вызвало недовольство абонентов, что привело к подаче иска о коллективной защите в федеральный суд Калифорнии. Иск обвиняет Amazon в нарушении законов о защите потребителей, называя изменения условий «обманчивыми» и «несправедливыми».