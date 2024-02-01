Приложения
Опубликовано 01 февраля 2024, 20:15
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Сбербанк Онлайн стал самым популярным приложением в RuStore

Сбербанк Онлайн взлетел на вершину популярности в RuStore, став настоящим хитом среди приложений.
Сбер

Сбер

Детище Сбера заняло первое место по скачиваниям на площадке — на момент написания материала его скачали более 10 млн раз.

В целом, сложно назвать такое положение вещей чем-то неожиданным, учитывая популярность Android и банка среди россиян. Приложение и вправду играет ключевую роль в повседневной жизни многих жителей России, облегчая финансовые операции и предлагая широкий спектр услуг от переводов до управления личными финансами.

Отметим также, что аудитория RuStore, тем временем, достигла 26 млн пользователей. Это тоже признак растущего интереса к местным аналогам Play Store на территории нашей страны.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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