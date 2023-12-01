Сбой в работе Gmail оставил 1,8 миллиарда пользователей в подвешенном состоянии

Хотя Google заверил, что отправленные после затронутого времени письма не пострадают, технологический гигант признал, что «старые письма будут автоматически перепробованы и должны быть доставлены в течение ближайших нескольких часов». Этот неожиданный сбой заставил пользователей Gmail метаться, а миллионы писем оказались в цифровой пропасти.

Сбой продолжался до 14:00, и Google посоветовал пользователям повторно отправить все письма, отправленные в этот период. Более 700 человек сообщили о проблемах на сайте Downdetector. Некоторые компании столкнулись с перебоями в работе и исчезновением электронной почты.

По мере того, как заварушка с электронной почтой утихает, Google обещает провести внутреннее расследование, чтобы пролить свет на этот инцидент. Мир затаил дыхание, молясь о том, чтобы их драгоценные письма, затерявшиеся в пустоте, нашли дорогу домой. Неужели это конец электронной почты в том виде, в котором мы ее знаем?