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22:30, 17 декабря 2023
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Счастье любит тишину: самыми популярными сериалами оказались не те, о которых все говорят

Netflix опубликовал подробные данные о зрителях, которые показывают разительный контраст между сериалами, доминирующими в сетевых разговорах, и теми, которые действительно производят фурор на платформе.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В то время как разговоры в интернете крутятся вокруг жанровых хитов и престижного телевидения, настоящие чемпионы потокового вещания, такие как «Джинни и Джорджия», спокойно занимают первые места, опережая такие известные сериалы, как «Корона» и «Ведьмак».

Подробный отчет гиганта потокового вещания показывает растущий разрыв между популярными шоу и скрытыми жемчужинами, которые привлекают молчаливое большинство зрителей. По мере того как стриминговые сервисы отдают предпочтение доходам от рекламы, эра контента, основанного на «шумихе», исчезает.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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