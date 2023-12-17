Счастье любит тишину: самыми популярными сериалами оказались не те, о которых все говорят

В то время как разговоры в интернете крутятся вокруг жанровых хитов и престижного телевидения, настоящие чемпионы потокового вещания, такие как «Джинни и Джорджия», спокойно занимают первые места, опережая такие известные сериалы, как «Корона» и «Ведьмак».

Подробный отчет гиганта потокового вещания показывает растущий разрыв между популярными шоу и скрытыми жемчужинами, которые привлекают молчаливое большинство зрителей. По мере того как стриминговые сервисы отдают предпочтение доходам от рекламы, эра контента, основанного на «шумихе», исчезает.