Shazam научили распознавать музыку в ваших наушниках

До этого обновления Shazam мог определять только музыку, воспроизводимую через динамики телефона. Теперь пользователи могут открыть приложение, убедиться, что наушники подключены, и начать распознавать песни, играющие в любом приложении, включая TikTok и YouTube. Например, вы можете открыть приложение Shazam, а затем переключиться на YouTube, и Shazam определит все песни, которые воспроизводятся в просматриваемом вами видео, пишет 9to5Mac, опробовавшие обновление.

При этом интеграция Shazam в экосистему Apple продолжает расширяться: на iPhone и Mac появились специальные виджеты для Control Center.