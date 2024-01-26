Следить за готовностью кофе в Starbucks теперь можно через «островок» iPhone

Чтобы воспользоваться функцией Live Activities для Starbucks, просто закажите еду или напитки через приложение Starbucks, а затем дождитесь появления индикатора выполнения заказа на экране блокировки. На полосе будет отображаться статус заказа, в том числе время, когда он будет готов к получению.

Пользователи iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro также смогут видеть последний статус заказа на экране блокировки при включенном Always-on.

Приятный штрих для любителей кофе.