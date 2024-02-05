Snap сократит 10% сотрудников из-за снижения объемов цифровой рекламы

Компании сложно расшириться за пределы своего основного продукта в сфере социальных сетей. Проекты по созданию смарт-очков с дополненной реальностью и селфи-дрона были отменены. Даже продукты внутри Snapchat, такие как Spotlight и подписка Snapchat Plus, не смогли вырасти соответственно ожиданиям компании.

Компания также сталкивается с общими проблемами технологических и медийных компаний в последние годы: сокращение рынка рекламы и ограничения Apple на отслеживание пользователей в iOS. Доходы Snap выросли в третьем квартале 2023 года, но это произошло после двух кварталов спада. Ожидается, что компания представит отчет о доходах за четвертый квартал 2023 года завтра.

Компания не уточнила, где будет сосредоточено сокращение, но отметила, что эти меры направлены на «лучшее позиционирование бизнеса для реализации наших высших приоритетов и обеспечения возможности инвестировать инкрементально для поддержки нашего роста в будущем». Ожидается, что Snap потратит до $ 75 млн на отступные и связанные с ними расходы.