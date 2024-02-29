Snapdragon X Elite превзошел Core Ultra 7 при ИИ-генерации изображений

Хотя и X Elite, и 16-ядерный Core Ultra 7 155H от Intel используют NPU для ИИ-задач, X Elite одерживает явную победу в генерации изображений с помощью Stable Diffusion 1.5. В двух эталонных тестах X Elite значительно превзошел Core Ultra 7.

Задание нарисовать:

«Пучок ягод» — X Elite выполнил задачу за 7,25 секунды, в 3 раза быстрее, чем Core Ultra 7 (22,26 секунды).

«Величественный лев греется на золотом полуденном солнце» — X Elite сгенерировал изображение за 1 секунду. Core Ultra 7 сделал то же за 12 секунд.

Помимо возможностей искусственного интеллекта, X Elite, как сообщается, не уступает и в других аспектах. Предыдущие тесты Geekbench 6 показали, что он превосходит чип Apple M3 на 21% по многоядерной производительности. Кроме того, X Elite предлагает два ограничения мощности (23 и 80 Вт), позволяя пользователям выбирать приоритеты производительности или времени автономной работы в зависимости от их потребностей.