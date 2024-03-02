Сообщество любителей эмуляторов не сдалось, несмотря на иск Nintendo
Ferra
Опытные разработчики, такие как Lycoder, работающий над эмуляторами для различных консолей, подчеркивают свою приверженность правилам авторского права. «Мы всегда придерживались строгой политики в отношении контента, защищенного авторским правом», — говорит Lycoder, отражая общее мнение сообщества. Parsifal, другой разработчик, вторит ему, заявляя: «Эмуляция совершенно законна, если соблюдаются авторские права и торговые марки». Некоторые разработчики идут еще дальше, чтобы обезопасить себя с юридической точки зрения. StrikerX3, работающий над эмулятором Nintendo DS, ограничивает доступ к своей работе лишь избранным, сохраняя в тайне как исходный код, так и двоичные файлы.
Некоторые разработчики, например ZJoyKiller, считают, что их местоположение обеспечивает юридическую защиту. «Я не являюсь гражданином США», — говорит ZJoyKiller, полагая, что их деятельность не подпадает под действие DMCA и других американских законов об авторском праве.
Многие разработчики сосредотачивают свои усилия на эмуляции старых, снятых с производства консолей. Parsifal подчеркивает ключевое различие: «Эмуляция 30-летней системы и нынешней, приносящей деньги, — это разные вещи». Эти разработчики считают, что такие компании, как Nintendo, с меньшей вероятностью будут подавать судебные иски, если консоль больше не приносит активного дохода.