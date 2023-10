Соцсети прежними не будут: мы вошли в эпоху «взаимосвязанных платформ»

Такие приложения, как Mastodon, Bluesky, Pixelfed, Lemmy и другие, являются первопроходцами в этом направлении. Вместо того чтобы ограничиваться одной платформой, пользователи вскоре получат возможность взаимодействовать с различными социальными сетями и инструментами.

Концепция, лежащая в основе этих преобразований, - POSSE: Publish (on your) Own Site, Syndicate Everywhere. Она предполагает, что пользователи будут размещать контент на своих личных сайтах, а не полагаться на приложения или платформы с непредсказуемыми правилами. Контент будет синдицироваться на различных платформах, предоставляя пользователям больше возможностей для контроля.

В настоящее время эту концепцию поддерживают такие инструменты, как Micro.blog, но будущее обещает не только новые инструменты для публикации, но и инновационные инструменты для чтения с новыми способами отображения и организации сообщений.

Сдвиг в сторону более взаимосвязанного социального ландшафта уже происходит, меняя наше восприятие цифрового мира.