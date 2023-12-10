Создатель Twitter представил свой криптокошелек

При цене в 150 долларов Bitkey представляет систему аутентификации по принципу «два из трех», передавая власть в руки пользователей. Ключи хранятся в аппаратном кошельке, мобильном приложении и на сервере Block. Беспокоитесь о том, что забудете пароли? Bitkey поможет.

Block даже сотрудничает с криптогигантами Coinbase и Cash App, обеспечивая беспрепятственный перевод криптовалюты.

У X (как теперь называется Twitter) дела в последнее время не самые лучшие. Так, Алан Роза, бывший начальник службы безопасности Twitter, подал иск против Илона Маска, обвинив его в незаконном увольнении. Роза утверждает, что его уволили за сопротивление «крестовому походу» Маска по сокращению расходов, который поставил под угрозу соответствие компании нормам FTC и Европейской комиссии.