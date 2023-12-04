Создатели ChatGPT зарегистрировали названия «GPT-6» и «GPT-7» в Китае

Регистрация названий предполагает, что OpenAI планирует продолжить свои инновации в области генеративных предвзятых трансформеров (GPT), которые уже зарекомендовали себя как мощный инструмент в области обработки естественного языка и машинного обучения.

Это также подчеркивает интерес компании к китайскому рынку, который является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков технологий в мире.

Регистрация товарных знаков для будущих версий GPT может также свидетельствовать о планах OpenAI на долгосрочное развитие и улучшение своих ИИ-моделей. А мы, как пользователи, только и рады такому течению событий.