Приложения
15:00, 04 декабря 2023
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Создатели ChatGPT зарегистрировали названия «GPT-6» и «GPT-7» в Китае

OpenAI, создавшая известную ИИ-модель ChatGPT, сделала важный шаг в своем развитии, зарегистрировав товарные знаки для «GPT-6» и «GPT-7» в Китае.

Jonathan Kemper

Jonathan Kemper

Регистрация названий предполагает, что OpenAI планирует продолжить свои инновации в области генеративных предвзятых трансформеров (GPT), которые уже зарекомендовали себя как мощный инструмент в области обработки естественного языка и машинного обучения.

Это также подчеркивает интерес компании к китайскому рынку, который является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков технологий в мире.

Регистрация товарных знаков для будущих версий GPT может также свидетельствовать о планах OpenAI на долгосрочное развитие и улучшение своих ИИ-моделей. А мы, как пользователи, только и рады такому течению событий.

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