Spotify преодолел отметку в 600 миллионов активных пользователей в месяц

На момент отчета компания отметила наличие более 236 миллионов платных пользователей, что означает годовой рост на 15%. Spotify также сообщила, что ее кампания Spotify Wrapped, предоставляющая пользователям информацию о том, что они слушали на платформе, привлекла более 225 миллионов пользователей.

В ноябре компания объявила, что премиум-пользователи в США получат 15 часов прослушивания в месяц по 200 000 заголовков. Spotify также заключил партнерство с TikTok, позволяя пользователям сохранять песни из видеороликов прямо в приложении Spotify.