Spotify возглавил коалицию против Apple: в Комиссию ЕС отправлено письмо

В письме, опубликованном на сайте Spotify, выражается обеспокоенность тем, что предложения Apple «не соответствуют» DMA и «не позволят разработчикам воспользоваться его преимуществами».

Коалиция, представляющая различные секторы, такие как игровой, стриминговый и платежный, утверждает, что подход Apple: пренебрегает «духом» DMA, предлагает разработчикам «невыполнимый выбор» между существующими условиями и новыми с сомнительными преимуществами, вызывает опасения из-за нового технологического сбора, препятствует конкуренции, «ограничивая» сторонюю загрузку и альтернативные магазины приложений.

Они подчеркивают важность «реальной конкуренции, включая альтернативные магазины приложений и стороннюю загрузку» для здорового цифрового рынка. Нынешние предложения Apple, по их мнению, противоречат этому, «возводя новые барьеры и укрепляя свою власть».

Это письмо появилось на фоне штрафа в 500 миллионов долларов, наложенного ЕС на Apple за антиконкурентную практику.

Apple утверждает, что жалобы Spotify вызваны их желанием получить «неограниченный доступ к инструментам Apple, не платя ничего за те ценности, которые Apple предоставляет».