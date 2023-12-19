США продолжили «играть с частной жизнью»: решение о прослушке без ордера отложено до апреля

Это решение было включено в Закон об ассигнованиях на национальную оборону стоимостью 886 миллиардов долларов и «проскользнуло мимо» без надлежащего обсуждения или голосования, пишут американские СМИ. Изначально срок действия закона истекал 31 декабря 2023 года, но этот шаг сохраняет игру в слежку до апреля 2024 года.

Защитники неприкосновенности частной жизни возмущены, указывая на то, что раздел 702 теперь не только для борьбы с терроризмом. ФБР злоупотребляет им, шпионя даже за американскими гражданами, включая активистов, политических доноров и членов этого же Конгресса.

Фонд электронных рубежей (EEF) настроен сдержанно оптимистично, отмечая временный тупик как «победу» над сторонниками слежки. А пока на повестке дня стоят требования о выдаче ордеров, закрытии лазеек для покупки данных и установлении разумных ограничений на слежку со стороны спецслужб.