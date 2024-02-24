Приложения
Опубликовано 24 февраля 2024, 01:30
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Stability AI решила главную проблему ИИ-генераторов изображений — бредовый текст

Stability AI, стартап, известный своими инструментами для генерации изображений на основе искусственного интеллекта, прогремел на весь мир, объявив о выпуске Stable Diffusion 3, своего последнего прорыва, появление которого обещает улучшить качество изображений, совместимость со сложными запросами и более точную интеграцию текста в генерируемые изображения.
Stability AI

Stability AI

Эмад Моске, генеральный директор Stability AI, сделал пост в бывшем Twitter, чтобы продемонстрировать возможности Stable Diffusion 3 на убедительных примерах, подчеркивающих мастерство ИИ-модели в обработке различных текстовых запросов и точной генерации высококачественных изображений.

Презентация Stable Diffusion 3 последовала за аналогичным шагом конкурента Stability AI, компании OpenAI, которая недавно представила Sora, передовую модель ИИ, способную генерировать реалистичные видеоролики на основе текстовых запросов. Хотя презентация Sora вызвала опасения по поводу возможного использования контента в противоправных действиях, Stability AI заверила пользователей, что активно сотрудничает с экспертами, чтобы уменьшить возможное использование Stable Diffusion 3 не по назначению.

Автор:Армен Зангиев
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