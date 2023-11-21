Стандартное приложение для SMS на Android научится поддерживать популярную веб-разметку текста
Приложение Google Messages для Android вскоре получит поддержку текстовой разметки Markdown, что позволит пользователям отправлять более структурированные и визуально привлекательные сообщения.
PhoneArena
Это нововведение призвано улучшить пользовательский опыт и добавить новые возможности для форматирования текста в стандартном приложении для SMS.
Markdown — это легковесный язык разметки, часто используемый для создания контента в интернете. Он прост в изучении и использовании, позволяя добавлять форматирование к тексту без необходимости использования специального программного обеспечения.
К слову, именно он используется в Telegram для всех этих красивых оформлений цитат и форматирования отправляемых сообщений.
Скоро пользователи Android смогут применять к тексту такие элементы, как курсив, зачеркнутый текст и т.д, используя простые знаки препинания.
Отметим, что в ходе тестирования было обнаружено, что не весь синтаксис Markdown работает корректно. Например, списки, таблицы и цитаты не поддерживаются, но основные элементы, в том числе и заголовки, функционируют нормально.