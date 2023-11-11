Приложения
00:45, 11 ноября 2023
1 мин.

Станет проще: в WhatsApp сообщения можно будет находить по дате отправления

Разработчики WhatsApp добавят в мессенджер функцию поиска сообщений по дате отправления.

Ferra.ru

Ferra.ru

Разработчики уверены, что новая возможность упростит поиск по истории сообщений и поможет экономить время. Для этого в строке поиска сообщений появится календарь.

Когда именно выйдет функция, не сообщается. Разработчики говорят об одном из будущих обновлений.

«Новая опция позволит пользователям искать сообщения по конкретным датам, чем значительно упростит навигацию по истории сообщений», — сказано в материале на портале WABetaInfo.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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