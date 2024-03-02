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Опубликовано 02 марта 2024, 03:00
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Суд обязал раскрыть код одного из мощнейших шпионских ПО — Pegasus

Суд США принял знаковое решение, обязав NSO Group, израильскую компанию, стоящую за печально известным шпионским ПО Pegasus, передать свой код WhatsApp*. Это решение знаменует собой значительную победу мессенджера, принадлежащей Meta*, в ее продолжающейся судебной борьбе с NSO, которая началась еще в 2019 году.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

WhatsApp* обвинил NSO в использовании уязвимостей в своей платформе для слежки за более чем 1400 пользователями. Шпионское ПО Pegasus от NSO, известное своими возможностями, считается тщательно охраняемым секретом, а его код — весьма востребованным. Кроме того, компания работает в соответствии со строгими правилами Министерства обороны Израиля, требующими одобрения правительства на все продажи программного обеспечения за рубеж. NSO пыталась избежать предоставления какого-либо кода или информации, ссылаясь на различные ограничения, наложенные как правительством США, так и правительством Израиля.

Хотя это большая победа WhatsApp, судья Гамильтон все же пошел на некоторые уступки NSO. В настоящее время компания не обязана раскрывать личности своих клиентов или какую-либо информацию, связанную с архитектурой серверов.

Это решение суда имеет большое значение для продолжающихся дебатов о правительственной слежке, кибербезопасности и этических последствиях использования мощных шпионских технологий. Раскрытие кода Pegasus может пролить свет на его функциональные возможности и потенциальные уязвимости, что может оказать более широкое влияние на кибербезопасность. Это дело также создает прецедент для будущих юридических баталий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Армен Зангиев
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