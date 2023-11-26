Судебный иск обвинил авторов Instagram* в намеренном «завлечении» детей младше 13 лет

Документ раскрывает предполагаемый обман Meta* при работе с учетными записями несовершеннолетних пользователей, обвиняя компанию в том, что она продолжала собирать их данные без согласия.

Иск, поданный в октябре и обнародованный на этой неделе, рисует ужасающую картину деятельности компании, обвиняя ее в регулярном нарушении Закона о защите частной жизни детей в Интернете (COPPA), когда она нацеливается на несовершеннолетних и собирает их информацию без согласия родителей. В жалобе также утверждается, что платформы Meta* поощряют нездоровое времяпрепровождение за экраном, пропагандируют проблемы образа тела и подвергают молодых пользователей потенциально вредному контенту.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена