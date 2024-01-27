Технологический бум привел к росту числа ограблений грузовых поездов

Хотя большинство преступников — это случайные люди, в том числе бездомные, подбирающие упавшие ящики, организованные преступные группы также вовлечены в эту деятельность. Легкость перепродажи краденых товаров через Интернет, часто через анонимных сторонних продавцов на таких платформах, как Amazon, еще больше усугубляет проблему.

Для борьбы с этой растущей проблемой генеральный прокурор Калифорнии выступил инициатором соглашения между интернет-магазинами об усилении мер по отслеживанию, отчетности и предотвращению краж.

Amazon, отказавшись комментировать конкретные случаи, признала наличие проблемы и заявила, что работает над улучшением процесса проверки продавцов, в результате чего в 2022 году число попыток преступников создать новые аккаунты сократилось на 66% по сравнению с 2020 годом.

Технологический бум привнес в нашу жизнь огромное удобство, но он также непреднамеренно создал новые уязвимости, которыми пользуются преступники.