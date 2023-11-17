Теперь можно создать свое приложение используя лишь рисунок от руки и этот ИИ

Используя API OpenAI GPT-4V, эта функция интерпретирует векторные рисунки в функциональный веб-код Tailwind CSS и JavaScript. Дизайнеры и разработчики уже отметили способность инструмента генерировать функционирующие слайдеры, игры «крестики-нолики» и даже клоны классических игр, таких как Breakout и Pong.

Разработанный Стивом Руисом (Steve Ruiz) в Лондоне tldraw - это инструмент для совместной работы с досками с открытым исходным кодом, который привлек к себе внимание в 2021 году и получил начальное финансирование в размере 2,7 млн долларов.

Благодаря недавней интеграции GPT-4V API, tldraw «Make it Real» позволяет пользователям без особых усилий воплощать свои фантазии в интерактивные веб-интерфейсы.