Теперь можно создать свое приложение используя лишь рисунок от руки и этот ИИ
Приложение tldraw представило функцию под названием «Make It Real». Теперь пользователи могут воплощать в жизнь свои нарисованные от руки программные эскизы, используя возможности искусственного интеллекта.
Ashe_Oro
Используя API OpenAI GPT-4V, эта функция интерпретирует векторные рисунки в функциональный веб-код Tailwind CSS и JavaScript. Дизайнеры и разработчики уже отметили способность инструмента генерировать функционирующие слайдеры, игры «крестики-нолики» и даже клоны классических игр, таких как Breakout и Pong.
Разработанный Стивом Руисом (Steve Ruiz) в Лондоне tldraw - это инструмент для совместной работы с досками с открытым исходным кодом, который привлек к себе внимание в 2021 году и получил начальное финансирование в размере 2,7 млн долларов.
Благодаря недавней интеграции GPT-4V API, tldraw «Make it Real» позволяет пользователям без особых усилий воплощать свои фантазии в интерактивные веб-интерфейсы.