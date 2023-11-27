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05:15, 27 ноября 2023
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Теперь подписчики YouTube Premium могут запускать внутри сервиса

В YouTube Premium появилась новая функция, которая может привлечь еще больше подписчиков.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недавно компания объявила о запуске Playables — нового раздела в приложении YouTube и на сайте, который позволяет пользователям играть в аркадные игры прямо внутри сервиса.

Эта функция уже доступна для платных пользователей YouTube Premium. Подписчики получили уведомления о возможности включить Playables в настройках.

GSMArena

GSMArena

На данный момент доступно 37 игр, включая такие как Angry Birds Showdown. Самое привлекательное в этой функции — нет необходимости скачивать игры; все они работают непосредственно в браузере или мобильном приложении YouTube.

Отметим, что этот шаг напоминает недавние усилия Netflix по интеграции игр в свой сервис, но пока еще рано говорить о том, насколько успешной окажется эта инициатива.

YouTube планирует предоставлять Playables до 28 марта 2024 года, после чего компания решит, стоит ли продолжать поддержку этой функции.

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