Теперь подписчики YouTube Premium могут запускать внутри сервиса
В YouTube Premium появилась новая функция, которая может привлечь еще больше подписчиков.
Ferra.ru
Недавно компания объявила о запуске Playables — нового раздела в приложении YouTube и на сайте, который позволяет пользователям играть в аркадные игры прямо внутри сервиса.
Эта функция уже доступна для платных пользователей YouTube Premium. Подписчики получили уведомления о возможности включить Playables в настройках.
На данный момент доступно 37 игр, включая такие как Angry Birds Showdown. Самое привлекательное в этой функции — нет необходимости скачивать игры; все они работают непосредственно в браузере или мобильном приложении YouTube.
Отметим, что этот шаг напоминает недавние усилия Netflix по интеграции игр в свой сервис, но пока еще рано говорить о том, насколько успешной окажется эта инициатива.
YouTube планирует предоставлять Playables до 28 марта 2024 года, после чего компания решит, стоит ли продолжать поддержку этой функции.