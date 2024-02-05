Threads* от авторов Instagram* неожиданно ожил, чего не скажешь про бывший Twitter

Threads* на подъеме:

В декабре приложение скачали 12 миллионов пользователей App Store и 16 миллионов Google Play, что позволило ему занять 4 и 8 места соответственно. Этот всплеск, вероятно, связан с рекламными усилиями Meta*, включая показ вирусных постов Threads* на Facebook*.

Предполагаемая пользовательская база сейчас составляет 160 миллионов, при этом число активных пользователей, вероятно, увеличилось по сравнению с последним заявленным показателем в 100 миллионов.

X (главный конкурент) отстает: бывшее приложение Twitter, теперь известное как X, испытывает трудности после ребрендинга. В декабре оно было загружено всего 8,5 миллиона раз, что значительно отстает от других социальных приложений.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена