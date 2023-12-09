Threads* от авторов Instagram* собирается завоевать Европу на фоне драмы с регуляторами
Ожидаемое многими приложение Threads* от Meta* готовится к «штурму» Европейского Союза 14 декабря. Гигант социальных сетей держит все в тайне, предпочитая использовать таймер с обратным отсчетом на сайте, оставляя пользователей в неведении.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Европейским любителям Instagram*даже предложили небольшую «игру»: если выполнить поиск по слову «билет» в приложении, можно найти цифровое приглашение в Threads*, а также сканируемый QR-код и время запуска, которое может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится пользователь.
The Verge связались с Meta*, чтобы узнать, какие страны ЕС станут частью революции Threads. Следите за обратным отсчетом, который обещает встряску социальных сетей в самом сердце Европы.
**принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена*