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11:15, 03 декабря 2023
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TikTok разоблачен: китайская цензура - не миф

Очень показательный различия в двух соцсетях открыли миру глаза на наличие цензуры в TikTok. И, что самое интересное, цензура – китайская. Джейк Таппер из CNN раскрыл тревожные различия в фильтрации контента между Instagram* и TikTok.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Несмотря на то, что TikTok отрицает наличие государственной цензуры, анализ данных CNN говорит о другом. Хэштег #Uyghurs (Уйгуры) в 10,4 раза чаще встречается в Instagram*, чем в TikTok, что вызывает опасения по поводу манипулирования контентом в приложении в угоду китайской коммунистической партии.

Еще более тревожным является тот факт, что #Tiananmen, связанный с протестами 1989 года, в 153 раза чаще появляется в Instagram* по сравнению с TikTok.

Неужели модерация в TikTok служит удобной ширмой для интересов китайского правительства? Доказательства, хоть и не такие обширные, говорят о многом.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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