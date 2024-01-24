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Опубликовано 24 января 2024, 02:15
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TikTok сократит сотрудников из отделов продаж и рекламы

TikTok, платформа для создания коротких видеороликов, пополнила список технологических компаний, проводящих сокращение штата. Компания подтвердила увольнение около 60 сотрудников, в основном из отдела продаж и рекламы, в офисах в США (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Остин) и за рубежом.
Solen Feyissa

Solen Feyissa

В то время как TikTok заявила, что увольнения являются частью обычной реорганизации, NPR сообщила, что это решение было вызвано инициативой по сокращению расходов.

ByteDance, материнская компания TikTok, ранее провела значительное сокращение рабочих мест в Nuverse, разработчике Marvel Snap, в прошлом году. В предыдущих отчетах говорилось о том, что в середине 2022 года TikTok сама провела увольнения, вызванные глобальной реструктуризацией, а в начале 2023 года последовал еще один раунд, который затронул сотрудников по подбору персонала в Дублине.

Хотя увольнения затронули лишь небольшую часть обширного глобального штата ByteDance, насчитывающего около 150 000 человек, они свидетельствуют о более широких проблемах, с которыми сталкивается технологическая индустрия, когда компании решают организационные и финансовые вопросы.

Автор:Булат Кармак
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