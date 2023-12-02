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06:00, 02 декабря 2023
1 мин.

Тинькофф оформил на клиента рассрочку просто за просмотр сториз

Тинькофф Банк застиг клиента врасплох, предоставив ему нежелательную рассрочку, и все потому, что он просмотрел когда-то рекламу в приложении.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Недавно один из пользователей получил неожиданное сообщение от Тинькофф, в котором сообщалось об успешном получении рассрочки на покупку, совершенную в магазине. Вместо того чтобы списать всю сумму, банк инициировал спонтанную рассрочку. Тинькофф практикует этот нетрадиционный метод уже более года, и, похоже, эта сомнительная бизнес-тактика все еще в действии.

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Поинтересовавшись, пользователь выяснил, что Тинькофф активировал эту услугу, скорее всего, потому, что он посмотрел рекламу в приложении. Да, вы не ослышались - простой просмотр рекламы в приложении может записать вас в рассрочку без согласия, по крайней об этом можно судить из переписки со службой поддержки банка.

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