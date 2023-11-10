Только бросить взгляд: на Wildberries товары можно будет покупать по биометрии

Как отметил Поволоцкий, организации завершили закрытое тестирование нового биометрического сервиса. Покупка товаров по биометрии может стать доступной «для пользователей в ближайшее время».

В сообщении пресс-службы Wildberries, цитирующей Бакальчук сказано, что новый сервис позволит покупать товары просто «по взгляду».