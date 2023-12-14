Приложения
06:00, 14 декабря 2023
1 мин.

Цензура начинается с малого: Threads* от авторов Instagram* вводит проверку фактов

Приложение Threads* от Meta* собирается бороться с дезинформацией в лоб с помощью программы проверки фактов. Адам Моссери, глава Instagram*, объявил об этой инициативе, сообщив, что Threads* будет «соответствовать рейтингам проверки фактов из Facebook* или Instagram*».

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ожидается, что функция будет запущена в начале следующего года, и пользователи увидят, как сторонние партнеры по проверке фактов отмечают и проверяют контент. Приложение будет расширять возможности пользователей, позволяя им настраивать свой опыт, регулируя уровень «понижения на проверенном фактами контенте» в своих лентах. Моссери подчеркнул, что пользовательские предпочтения из Instagram*будут перенесены в Threads*.

Поскольку в преддверии выборов в США растет обеспокоенность по поводу дезинформации, платформы социальных сетей вынуждены усилить модерацию контента. Threads* не позиционирует себя как основной источник новостей, но все равно намерена более жестко контролировать контент.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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