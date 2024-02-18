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Опубликовано 18 февраля 2024, 04:30
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Twitter назвали «рассадником китайской пропаганды»

X, ранее известный как Twitter, Илона Маска, стал «рассадником китайской пропаганды», запрещенной на других социальных медиаплатформах, сообщает The Washington Post. Такая слабая модерация резко контрастирует с усилиями других технологических гигантов, таких как Google, которые борются с «иностранными кампаниями влияния, направленными на манипулирование политикой США».
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В отчете приводится несколько примеров, когда X закрывала глаза на пропагандистские посты, выявленные другими платформами. Такой подход X вызывает особую обеспокоенность в связи с приближением выборов в США. Эксперты предупреждают, что иностранные игроки, скорее всего, воспользуются слабой защитой X для «распространения дезинформации и влияния на избирателей».

В докладе также критикуется решение X выйти из альянса с другими платформами, направленного на борьбу с координированными дезинформационными кампаниями. Такое отсутствие сотрудничества значительно облегчает «иностранным игрокам» использование уязвимостей конкретной платформы и распространение своей пропаганды в Интернете.

Автор:Армен Зангиев
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