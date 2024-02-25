Twitter отменил плату за функцию звонков

Новость, которой поделился инженер X Энрике Барраган и которую перепостила генеральный директор Линда Яккарино, подчеркивает стремление компании сделать эту функцию более доступной.

X Premium, однако, все еще открывает дополнительные возможности, такие как редактирование постов, загрузка более длительных видео, форматирование текста, а также улучшенная видимость постов благодаря синим галочкам возле ника, более широкому охвату и уменьшенному воздействию рекламы. Однако совершение и прием звонков больше не будет относиться к премиум-функциям.

X интегрирует аудио- и видеозвонки непосредственно в систему личных сообщений. Для звонков используется встроенный в устройство API CallKit (iOS), что делает их привычными, отображая входящие вызовы на экране блокировки, как обычные телефонные звонки.

Первоначальный анонс этой функции вызвал некоторые споры, пользователи выражали опасения по поводу получения звонков от нежелательных контактов. Чтобы снять эти опасения, X предлагает детальный контроль над доступом к звонкам. Пользователи могут выбрать, кто может звонить им через приложение.