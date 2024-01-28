Twitter решил бороться с пикантными ИИ-фото с Тейлор Свифт очень радикально

Однако эффективность блокировки сомнительна, поскольку альтернативные поисковые запросы и небольшие модификации легко обходят ограничения. X выпустила заявление, в котором признала проблему, заявив, что активно удаляет идентифицированные изображения и принимает меры против аккаунтов, которые ими делятся, ссылаясь на запрет несанкционированной наготы и «синтетических медиа».

Тем временем другие платформы выводят предупреждающие сообщения, не показывая результаты по соответствующим поисковым запросам, ассоциируя их с потенциально опасными действиями. Сообщается, что Тейлор Свифт рассматривает возможность судебного преследования хостинговых сайтов, а генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выражает обеспокоенность по поводу дипфейков и призывает компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, создать более надежные средства защиты.

Пресс-секретарь Белого дома также призвал Конгресс принять закон, защищающий людей от порнографических дипфейков.

X не дала четкого ответа на запросы о намеренном блокировании имени Тейлор Свифт.