У множества пользователей iPhone 15 внезапно перестали срабатывать будильники

Разумеется, это сказывалось на своевременном пробуждении, люди опаздывали на работу и т.п. Один из пользователей написал, что выставил несколько будильников, но сработал только один — на 6:45. Пользователь обратил на это внимание и начал каждое утро проводить эксперименты.

Многие другие последовали его примеру и не удаляли ранее выставленные будильники, но всё повторялось изо дня в день. В итоге пользователь, придумавший эксперимент, нашёл причину «сбоя» будильников, хотя на самом деле никаких багов не было.

Дело оказалось в малоизвестной настройке iOS 17 под названием «Распознавание внимания». Эта опция проверяет, обращено ли внимание пользователя на экран устройства, и в зависимости от этого может «затемнять, раскрывать уведомление в заблокированном состоянии или понижать громкость некоторых предупреждений». Вероятно, именно так функция и срабатывала в отношении будильников.

Автор эксперимента как раз машинально касался айфона примерно в 6:45, видимо, поэтому будильник, заданный на это время, и сработал, а остальные — нет.