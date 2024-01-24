У Opera появилась вакансия с зарплатой $10 000 за неделю для любителей сидеть в интернете

Эта акция связана с продвижением новой функции Tab Islands в браузере Opera.

Компания ищет человека, который готов провести неделю на уединенном острове в Исландии, занимаясь только серфингом в интернете. Эта вакансия предложена в рамках эксперимента, направленного на тестирование новой функции браузера.

Opera создала вымышленного персонажа Валгардура Хледверссона, который якобы живет на острове Бьярнарей и работает удаленно, помогая разработчикам. По сценарию, Валгардур уходит в отпуск, и компания ищет временную замену на неделю.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на официальном сайте Opera до 25 февраля. Победитель будет выбран на основе креативности подачи заявки.

Это уникальная возможность для любителей интернета не только заработать, но и протестировать новые функции Opera в экзотической локации.