Приложения
Опубликовано 03 марта 2024, 19:30
1 мин.

У подписки Google One появилась реферальная программа: скидки до 75%

Google готовится к запуску реферальной программы для своего облачного сервиса хранения данных Google One. Полезна она, как обычно с такими программами и бывает, не только для «ветеранов», но и для «новичков»
Ferra

Ferra

Поделившись уникальной реферальной ссылкой, вы можете заработать 5 долларов в Play Store за каждого нового пользователя, который зарегистрируется и воспользуется вашей ссылкой. Максимальная сумма — 5 «рефералок» и 25 долларов.

А вот перейдя по реферальной ссылке, вы получаете 75% скидки на первые три месяца любого тарифного плана Google One, включая варианты на 10 ТБ, 20 ТБ и 30 ТБ. Это значительно снижает стоимость хранения больших объемов данных в начальный период.

Хотя программа находится на стадии тестирования и еще не запущена, подробности можно найти, правда, в версии на Android. В приложении для iOS и на веб-платформе следов пока не видно.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.