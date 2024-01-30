У Zoom появится приложение для VR-шлема Apple

В предстоящем приложении Zoom будут задействованы возможности дополненной реальности, которое будет легко интегрироваться в физическое окружение пользователя, отображаясь в виде плавающего окна.

Весной Zoom планирует внедрить в приложение дополнительные функции, в том числе «привязку к реальному миру», позволяющую пользователям Vision Pro привязывать до пяти участников совещания Zoom в их физическом пространстве, усиливая ощущение погружения в процесс разговора за счет устранения фона. В приложении также появится функция обмена 3D-объектами, позволяющая пользователям обмениваться 3D-файлами и визуализировать их в своем окружении.