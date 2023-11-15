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12:00, 15 ноября 2023
1 мин.

Uber начал наказывать пользователей, которые специально ставят низкий рейтинг ради возврата денег

Uber вводит новые меры против пользователей, злоупотребляющих системой рейтингов для получения возврата денег.

Ferra.ru

Ferra.ru

Компания объявила о строгих действиях против тех, кто преднамеренно ставит низкие оценки водителям, пытаясь таким образом оспорить стоимость поездки и вернуть деньги обратно.

Это решение призвано защитить водителей от несправедливых оценок и обеспечить более справедливую и безопасную рабочую среду. По словам представителей Uber, компания стремится к созданию платформы, в которой оценки отражают реальный опыт поездки, а не используются как средство для манипуляций.

Пользователи, которые систематически ставят низкие оценки без объективных причин, могут столкнуться с различными последствиями, включая ограничение доступа к некоторым функциям приложения или даже полное исключение из системы.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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