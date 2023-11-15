Uber начал наказывать пользователей, которые специально ставят низкий рейтинг ради возврата денег

Компания объявила о строгих действиях против тех, кто преднамеренно ставит низкие оценки водителям, пытаясь таким образом оспорить стоимость поездки и вернуть деньги обратно.

Это решение призвано защитить водителей от несправедливых оценок и обеспечить более справедливую и безопасную рабочую среду. По словам представителей Uber, компания стремится к созданию платформы, в которой оценки отражают реальный опыт поездки, а не используются как средство для манипуляций.

Пользователи, которые систематически ставят низкие оценки без объективных причин, могут столкнуться с различными последствиями, включая ограничение доступа к некоторым функциям приложения или даже полное исключение из системы.