Uber зафиксировал первую годовую прибыль

Если раньше прибыль была обусловлена инвестициями, то в этот раз на первый план вышли операционные показатели Uber. Компания, сильно пострадавшая от пандемических локдаунов, «стратегически переориентировалась» на сокращение расходов и расширение своего тогда еще начинающего сервиса доставки еды. Это решение оказалось плодотворным, и теперь подразделение доставки служит основным источником дохода наряду с возрождающимся бизнесом по перевозке грузов.

Доходы от доставки выросли на 6%, в то время как сегмент поездок вырос на 34%. Аналитики отметили успех Uber One, подписки компании, насчитывающей 19 миллионов участников в 25 странах. На долю этих участников приходится 30% заказов на поездки и доставку.