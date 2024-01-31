Убрать эмодзи-реакции в Gmail нельзя, но их можно скрыть: инструкция

Расширение De-Gmojify для Google Chrome позволяет скрыть кнопку реакции на эмодзи и тем самым убрать эту функцию из вашей работы с Gmail. Чтобы установить расширение, выполните следующие действия:

Откройте Google Chrome на своем компьютере.

Зайдите в веб-магазин Chrome и найдите «De-Gmojify».

Нажмите кнопку «Установить».

После установки и включения кнопка реакции на эмодзи должна исчезнуть из интерфейса Gmail. Однако это решение применимо только для веб-версии Gmail, и на данный момент не существует решения для скрытия этой функции в приложении Gmail для Android.

В то время как реакции эмодзи могут быть уместны в неформальном общении, их присутствие в профессиональных письмах может потенциально «подорвать профессионализм и серьезность», считает издание.